Politie neemt maatregelen na explosie en bedreigingen Amsterdamse scholen

Teksten als "morgen schietpartijen in scholen West" en "iedereen gaat dood" zijn te lezen in twee berichten die op Snapchat rondgaan. De berichten worden sinds gisteravond rondgestuurd.

Gisteravond is bij het Mundus College aan de Burgemeester Hogguerstraat in Nieuw-West ook een ontploffing geweest. Op de middelbare school was toen een ouderavond bezig. Een politiewoordvoerder laat weten dat een raam aan de achterzijde van de school is vernield, maar dat er geen gewonden zijn gevallen. Er wordt nog gezocht naar verdachten. Dat meldt ANP.

Dreiging op andere plekken

"We nemen dit heel serieus en daarom is de recherche een onderzoek gestart naar deze bedreigingen", vertelt een politiewoordvoerder. AT5 heeft bericht van vier scholen waar dit speelt, volgens het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen, de koepel boven alle scholen, gaat het om nog meer scholen.

De dreigingen spelen ook op andere plekken in de stad, zo kreeg een middelbare school in Oost berichten dat er vandaag een steekpartij zou zijn. Voorzitter van het samenwerkingsverband Egbert de Vries: "We vinden het jammer en stressvol dat dit gebeurt voor docenten, ouders en leerlingen. We hopen natuurlijk dat dit niet echt gebeurt."

Extra surveillance



De scholen zijn open vandaag. Het bestuur boven een van de scholen laat aan AT5 weten dat "de politie heeft aangegeven dat dat kan, en dat advies volgen we nu op." Een van de scholen geeft aan dat er extra surveillance zal zijn door de politie.

In mei vorig jaar hadden zeker twintig scholen te maken met online bedreigingen, waarvan er enkelen hun deuren sloten uit veiligheidsmaatregelen. Dat ging om zowel basisscholen als middelbare scholen.

Vanmiddag worden mondelingen vragen gesteld door de gemeenteraad over dit nieuws.