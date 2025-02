Defensie schrapt Zwanenwater als oefenterrein, maar Groote Keeten is nieuw zorgpunt

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie legt uit dat alle potentiële locaties, waaronder Zwanenwater en Groote Keeten, onderzocht worden op de impact van militaire oefeningen. Voor Zwanenwater is het onderzoek afgerond, maar voor Groote Keeten moet dit nog plaatsvinden. Het gebied daar werd pas later genoemd omdat eerst een andere locatie in de buurt van Petten werd onderzocht. Om meer duidelijkheid te geven, organiseert Defensie een extra informatiebijeenkomst voor de betrokkenen.

Over de Maasvlakte geeft Defensie aan dat deze locatie, vanwege de strategische voordelen zoals de nabijheid van het havengebied, ook wordt onderzocht als mogelijke oefenplek. Bestuurlijk draagvlak is een belangrijk aspect in de besluitvorming. Defensie verwacht de definitieve keuze voor de oefenlocaties eind eerste kwartaal 2025 te maken, op basis van onderzoeksresultaten, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, en de operationele behoeften van Defensie. Er wordt niet gezocht naar één specifieke locatie, maar naar meerdere geschikte plekken langs de kust.