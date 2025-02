Door overvol stroomnet staat dit 'woonwijkje' al halfjaar leeg

Wel 16 flexwoningen, maar (nog) geen stroom. Hans Kröger, directeur van woonstichting Het Grootslag, baalt als een stekker. "Verschrikkelijk, ik schaam mij als bestuurder", reageert hij op de opgelopen vertraging. "We worstelen iedere dag met de woningnood in de gemeente en dan gebeurt er dit. En dat terwijl veel woningzoekenden nog bij hun ouders wonen."

Het is niet de eerste keer dat dit bouwproject vertraging oploopt. Alleen al om de route ernaartoe is veel te doen geweest. De door Clean2Anywhere gebouwde flexwoningen stonden twee jaar in de fabriek in Hoorn te verstoffen, voordat ze een plek in Andijk kregen. Omdat er lange tijd geen plek te vinden was, vertrok pionier Edwin ter Velde met zijn fabriek de regio uit, naar Krommenie.

De circulaire flexhuisjes moesten een snelle oplossing bieden voor het woningtekort in de gemeente, maar ook op de Kleingouw stuitte het initiatief op verzet van bezorgde omwonenden, omdat het perceel binnen de spuitzone van een naastgelegen broccoliteler zou liggen. Zij dienden een bezwaar in, waardoor het plaatsen van de huisjes vertraging opliep.

Wachten op nieuw transformatorhuisje

En nu gooit het overvolle stroomnet roet in het eten, waardoor Liander de woningen niet kan aansluiten op het elektriciteitsnet. De netbeheerder laat in een reactie weten dat het net de extra gevraagde capaciteit niet aan kan. "We moeten daarvoor eerst het stroomnet uitbreiden. Concreet betekent dit dat er een nieuw transformatorhuisje geplaatst moet worden."

