Minder internationale studenten kiezen voor bachelor aan de UvA

Vanaf volgend jaar gaat de UvA ook strenger toezien op buitenlandse bachelorstudenten om zo de internationale instroom te reguleren voor "een goede balans tussen internationale en Nederlandse studenten én het behoud van haar tweetaligheid".

Eind vorige maand kwam ook de VU met een daling in internationale bachelorstudenten naar buiten. De daling is daar bijna een kwart, waardoor er nog maar net wordt voldaan aan het minimumpercentage van twintig procent. Volgens deze universiteit is de afname van deze groep studenten vooral gevaarlijk voor al het onderzoek dat aan de universiteit wordt gedaan.

Aantal masterstudenten neemt wél toe

Het aantal nieuwe studenten in de masteropleidingen neemt wél toe, met maar liefst 15 procent. "De toename in de masterinstroom in dit studiejaar is mede het gevolg van de stijging in de bachelorinstroom in eerdere jaren", aldus de UvA. Studenten die hun bachelorstudie al aan de UvA deden, volgen vaak ook nog een master aan diezelfde universiteit.

Bovenstaande cijfers zijn voorlopig van aard. De de definitieve cijfers maakt de UvA komend jaar februari bekend.