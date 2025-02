Reizers in tranen en creatieve oplossingen: zo verliep de treinstaking

13 november 2024, 08.56 uur

Dit is Snow uit China, die nu woont in Amsterdam. Ze is vandaag jarig en en zou samen met haar vriend naar Parijs gaan voor haar 30e verjaardag. Haar trein is gecanceld, vertelt ze terwijl de tranen over haar wangen rollen. "We kunnen ons hotel niet meer annuleren, ik ben erg verdrietig. We proberen nu op een andere manier naar Parijs te gaan, maar weten niet of het lukt."