Imam opgelucht na uitblijven rellen op Plein '40-'45: "Praten helpt, aanpakken moet"

"Ze moeten begrijpen dat hun aanwezigheid daar niet goed is. De meeste van die jongens zijn normaal gesproken 'positief', maar er zitten een paar tussen die alles kapotmaken. En die nemen jongens van 10 of 12 daarin mee"

"We hebben ook gewaarschuwd: nu heeft de politie zijn handen vol aan jullie, maar zo meteen hebben ze wel tijd om de beelden te bestuderen. En als ze je dan zien, roepen ze je erbij. Als je dan later een mooie baan als bij de gemeente of een ministerie wil, dan gaat dat je niet lukken."

Rustig

Rond 21.00 uur 's avonds constateert El Fakiri dat de praatsessies misschien wel hebben gewerkt. Het is dan nog geen moment grimmig geweest. "De jongeren hebben respect voor de imams en de moskee. Daar gaan hun ouders ook heen."

"Ze kennen ons als imams vaak al vanaf hun vijfde, van Arabische studie en koranles. Als wij ze aanspreken, schamen ze zich en gaan ze gelijk naar huis. En daarnaast: er is wederzijds respect. Ze weten dat we voor ze komen, niet tegen ze."

"Maar we zijn ook boos op ze", benadrukt El Fakiri. "Praten is belangrijk, maar er moet ook ingegrepen. De jongens die iets misdaan hebben moet aangepakt worden."

Eerdere rellen

Het is de afgelopen jaren vaker uit de klauwen gelopen in Nieuw-West. El Fakiri noemt zelf de avondklokrellen in 2021, of de rellen die een kleine twee jaar later uitbraken bij het vieren van overwinningen van het Marokkaanse voetbalelftal. In de zomer van 2022 was het ook dagenlang onrustig tijdens de kermis in Osdorp, toen jongeren uit de buurt meerdere keren de confrontatie zochten met de politie.