Buurt voelt ongemak bij rellen Plein '40-'45: "Ze vandaliseren de buurt waar je bent opgegroeid"

Op de markt gaat het vanochtend over weinig anders: de rellen die gisteravond uitbraken op het plein. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, een tram werd in brand gestoken en er werd met stenen naar de politie gegooid. Rond 22.00 uur werd het, na ingrijpen van de Mobiele Eenheid, rustiger.

'Zinloos vandalisme'

De meningen in de buurt over wat er gisteren gebeurde zijn verdeeld. "Ik word er boos van als ze je straat ruïneren in de buurt waar je bent opgegroeid", vertelt een bewoner die liever anoniem blijft. "Ik heb vuurwerk gehoord dat ik zelf nog nooit eerder heb gehoord. Echt enorme knallen", vertelt een ander.

Maar er is ook begrip. Iemand wijst naar de beeldvervorming rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv van vorige week. "Ik keur het geweld af, maar ze hebben gereageerd op wat er gaande was in de binnenstad", vertelt een bewoner. Waarom werd er niet méér stilgestaan bij de rol van Maccabi-supporters in het geweld dat tegen hen volgde, vraagt hij zich af.