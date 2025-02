Gecontroleerde taxichauffeur Schiphol blijkt crimineel die nog 30 jaar moet zitten in Frankrijk

De man liep tegen de lamp omdat hij in de buurt van het vliegveld op hoge snelheid een onopvallend dienstvoertuig van de Koninklijke Marechaussee inhaalde. Toen hij ook nog een doorgetrokken streep passeerde, besloten de marechaussees de man aan de tand te voelen.

Eenmaal langs de kant van de weg blijkt de taxichauffeur een 20-jarige Nederlandse man, die het niet erg nauw neemt met de regels. Zo rijdt hij zonder rijbewijs rond en maakt hij geen gebruik van een geldige boordcomputer, vertelt een KMar-woordvoerder aan NH.

Handel in harddrugs

Toch vallen die overtredingen in het niet bij de zaken die de man op z'n kerfstok heeft. "Toen we zijn identiteit controleerden bleek hij veel antecedenten met betrekking tot de handel in harddrugs op zijn naam had staan", vertelt ze over zijn strafblad.

Welke straf(fen) hij voor drugshandel heeft gekregen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat hij nog 30 (!) jaar celstraf tegoed heeft. Of die straf ook is opgelegd voor drugshandel, of voor een ander feit, kan de woordvoerder niet zeggen.

De man is opgepakt en vastgezet. Hij wordt op korte termijn overgeleverd aan Frankrijk.