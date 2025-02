Geen trams en bussen in groot deel Amsterdam Nieuw-West vanwege mogelijke rellen

"Naar aanleiding van de berichten en geruchten die rondgaan, zijn er scenario’s gemaakt. We monitoren goed en hebben intensief contact met de politie", zegt het GVB. De politie maakt zich namelijk 'grote zorgen' om een oproep om vanavond opnieuw te gaan rellen in de stad.

"Vanaf 17:00 uur rijden we niet meer in Osdorp, Geuzenveld en Slotervaart", zegt het vervoerbedrijf. Zo rijden bussen 61 en 63 niet en gaat bus 369 over de snelweg rijden. "En bus 21 laten we om de wijk waar de onrust was heen rijden, via de Haarlemmerweg en rijdt dan het laatste stukje Geuzenveld in."

Tram 1, 7, 13 en 17 worden allemaal ingekort en rijden niet Nieuw-West in. De metro blijft wel gewoon rijden.

Afschalen

Afgelopen half uur is gewerkt aan het langzaam afschalen van het openbaar vervoer in Amsterdam-West. "Je kunt een lijn er namelijk niet zomaar uithalen, dus daar hebben we afgelopen 30 minuten aan gewerkt."

Aangeraden wordt om de app en de website van het GVB in de gaten te houden voor actuele reisinformatie.