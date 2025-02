Buurt keert zich tegen woningen voor bekende overlastgevers

Daan Honing woont op honderd meter afstand van de boerderij die straks een thuis moet worden voor Purmerenders die nergens anders meer terechtkunnen. Vaak komt dat door dat ze moeilijk integreren in de samenleving, veel zorg nodig hebben of kampen met een verslaving. Samen met andere bewoners is hij bang dat er straks in de buurt gedeald gaat worden. "Als er hier straks drugsafval ligt, kan dat hartstikke gevaarlijk zijn voor kinderen of honden", aldus de buurtbewoner.

De weg kwijt

Ook vraagt hij zich af of de plek wel geschikt is, omdat het pal aan de provinciale weg ligt waar het verkeer overheen scheurt. "Ik denk dat er dodelijke aanrijdingen komen", zegt Daan. "Als ze in een hypnose, of weet ik veel, dan lopen ze zo de weg op".

De gemeente ziet de locatie als de beste plek om straks 35 volwassenen te huisvesten en zorg te bieden. Juist omdat de oude boerderij op honderd meter afstand ligt van de naastgelegen wijk. Binnen en op het terrein mag niet gedeald worden en de gemeente spoort de buurt aan om het te melden als ze het in de wijk zien gebeuren. De beslissing wordt op 28 november genomen.

Petitie

Daan heeft samen met andere bewoners een petitie begonnen die 700 keer ondertekend is. Woensdagavond zal hij die inleveren bij de gemeente in de hoop dat Purmerend een ander locatie zal gaan zoeken.