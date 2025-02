Restauratie De Nachtwacht van start, maar hoelang het duurt? Dat weet alleen het doek zelf

Ook Dibbits vindt het lastig in te schatten hoeveel tijd deze tweede fase van de renovatie in beslag gaat nemen. "Het schilderij wijst de weg hoelang het duurt. Het prachtige is dat bedrijven en particulieren allemaal geld hebben gedoneerd om te zorgen dat we dit kunnen doen." Hoeveel de restauratie kost, wil Dibbits niet zeggen. "Maar het is mooi dat we het met particulier geld kunnen doen."

Grauwe sluier

Ook de schade aan het doek zal met het weghalen van de vernislaag tevoorschijn komen. "Het schilderij is ooit aangevallen met een mes, we hebben een zuuraanval gehad – al die schade gaan we blootleggen", zegt Verslype. "Het schilderij zal er de komende tijd dus heel anders uitzien."

Zonder vernislaag zal het schilderij er ook een stuk grauwer uitzien. "Maar dat is maar tijdelijk. Totdat we een nieuw vernis aanbrengen. Dan is dat weer weg."