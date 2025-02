Vette cheque: miljoenen voor nieuwe dierenopvang op oude stek in Tuitjenhorn

In de omgeving van Schagen en Alkmaar heeft de Dierenbescherming sinds de sluiting van de asiels in Alkmaar en Tuitjenhorn geen opvanglocatie meer. Noodgedwongen worden zwerfdieren nu naar Purmerend gebracht. Maar inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor een nieuwe opvang op de oude locatie aan de Ambachtsdijk in Tuitjenhorn.

Kliniek en ambulance

Het gaat om een modern dierenbeschermingscentrum, inclusief een dierenartskliniek. Ook wordt het de nieuwe standplaats van de dierenambulance Noord-Holland Noord. Voor de bouw van het centrum heeft de Dierenbescherming naast het oude terrein extra grond aangekocht.

"De 2,5 miljoen is goed voor vijf dierenverblijven waarin we twintig honden of veertig katten kunnen opvangen", rekent directeur Ellen Bien van de Dierenbescherming voor. "We streven ernaar dat de eerste paal nog in 2025 wordt geslagen."