Provincie Noord-Holland onderzoekt reddingsplan Bevrijdingspop Haarlem

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten maandagavond stemden alleen de twee leden van Forum voor Democratie tegen de motie. Die was ingediend door fractievoorzitters Ingrid de Sain van BBB en Sijmen Mülder van D66. Alle andere partijen schaarden zich achter de oproep om Bevrijdingspop te redden.

80 jaar vrede

BBB en D66 vinden dat Bevrijdingspop een belangrijke rol speelt in de samenleving. "Vooral in deze tijden waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is, kunnen we het belang van dit festival niet genoeg benadrukken", zeggen de twee fractievoorzitters. "Het doel is om te zoeken naar een structurele oplossing, zodat het festival in 2025 en daarna kan blijven bestaan."

Daarom moet het provinciebestuur op korte termijn gaan praten met de gemeente Haarlem en de organisatie van Bevrijdingspop. Uit dat gesprek moet blijken hoe groot de financiële nood is. De partijen vinden het heel belangrijk dat er in ieder geval een oplossing komt voor komend jaar, omdat dan tachtig jaar vrede in Nederland wordt herdacht.

Brandbrief

Vorige maand stuurden de veertien Nederlandse bevrijdingsfestivals nog een brandbrief aan staatssecretaris Vincent Karremans. Hij trok de subsidie van 1 miljoen euro aan de Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland in vanwege bezuinigingen. Dat geld was juist beschikbaar gesteld nadat in 2023 veel festivals in het water vielen door het slechte weer. Ook hebben de coronajaren er eerder flink ingehakt.

Bevrijdingsfestivals zijn afhankelijk van de inkomsten uit de baromzet. Bij slecht weer valt die omzet veel lager uit. Bovendien zijn de afgelopen jaren de kosten enorm gestegen. Zo kost de organisatie van Bevrijdingspop Haarlem jaarlijks ruim 1 miljoen euro. Subsidies zijn hard nodig, want die kosten zijn niet terug te verdienen.

Tekst loopt door onder de foto.