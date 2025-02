Twee aanhoudingen na inval FIOD in Den Helder en Opmeer

Volgens een woordvoerder van de FIOD werd het kantoor en de woningen doorzocht in verband met een langlopend onderzoek dat al liep naar onder andere witwassen en oplichting. Bij deze doorzoekingen zijn de twee mannen uit Opmeer aangehouden. Zij zitten in volledige beperkingen vast.

Eerdere doorzoekingen en aanhoudingen

In oktober 2021 werden drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor al doorzocht door de FIOD. Destijds werden administratie en twee auto’s in beslag genomen en in februari 2023 werden een 46-jarige man uit Julianadorp en een 48-jarige vrouw uit Den Helder aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar zijn nog wel verdachten in dit onderzoek, benadrukt een woordvoerder. In december 2023 werd er ook een accountantskantoor in Medemblik doorzocht.

Vanwege de omvang van het onderzoek is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt bij de rechter.