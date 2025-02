Treinstaking morgen: hoe kom je op je werk?

Rijden er helemaal geen treinen?

NS-woordvoerder Erik Kroeze liet eerder al weten dat het treinverkeer helemaal plat komt te liggen door de stakingen in de bedieningsposten in Alkmaar en Amsterdam. Omdat Alkmaar en Amsterdam samen zo'n groot gebied bedienen, zullen de effecten waarschijnlijk ook buiten de provincie goed te voelen zijn.

Wel rijdt er vier keer per uur een trein tussen Amsterdam en Schiphol. De verwachting is dat dat niet genoeg is om alle reizigers tussen de hoofdstad en de luchthaven te pendelen. De NS waarschuwt dan ook dat Schiphol tijdens de staking 'zeer beperkt' bereikbaar is en raadt aan om voor ander vervoer te kiezen.

