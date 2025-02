Caroline is plotseling beroemd dankzij 'Even tot hier'

Ze kijkt de beelden nog eens terug aan de eettafel en kan het lachen niet bedwingen als ze zichzelf terugziet: "Geweldig!" De bekende zanger Rolf Sanchez werd door het programma uitgenodigd om het op maat geschreven lied 'Mat mat mat' te zingen, een parodie op zijn hit Más Más Más.

Uitstel van betaling voor Blokker

Begin vorige week werd bekend dat de van origine Hoornse winkelketen Blokker in zwaar weer verkeert. Er werd uitstel van betaling aangevraagd, wat vaak een voorstadium van een faillissement betekent. Het is een boodschap die hard aankwam bij het winkelend publiek in Hoorn.

Juist op die ochtend stapte Blokker-fan Caroline op de fiets, op jacht naar een nieuwe deurmat. Maar wat bleek? Een deurmat kost bij het Blokker-filiaal in de Hoornse binnenstad 13 euro, terwijl de Action voor precies dezelfde deurmat 6 euro rekent. "Dat scheelt een hoop geld", zei Caroline voor de camera van NH.

Mat, mat, mat

Even tot Hier toonde het fragment met de reactie van Caroline afgelopen zaterdag aan zo'n twee miljoen kijkers en ging vervolgens verder met het onderwerp, door Rolf Sanchez er een speciaal nummer over te laten zingen. "Ze ging naar binnen voor die mat, mat, mat. Maar kwam naar buiten zonder mat, mat, mat", klonk het. Caroline kreeg veel reacties en geniet van de aandacht. "Ik vind het wel erg komisch eigenlijk."

Hamvraag is natuurlijk: hoe staat het met de nieuwe deurmat? Die ligt inmiddels keurig op zijn plek, bij de voordeur. "Dit is de beruchte deurmat", zegt ze. "Voor 6 euro gekocht, bij Action. Kunnen we onze voeten weer vegen."