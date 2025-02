Twee jaar geleden werkte hij nog in een restaurant, nu is Claude een popster

"Ik geniet van het leven als muzikant. Lekker liedjes schrijven, lekker zingen, lekker optreden", vertelt Claude. "Ik heb nog een tijdje in het restaurant in Enkhuizen gewerkt maar dat ging op gegeven moment niet meer omdat iedereen mij zag als de zanger Claude in plaats van de kelner Claude."

Deze week komt het langverwachte debuutalbum van Claude uit. Op Parler Français staan de hits Ladada, Ecouteze moi, Layla, Vas-Y ( met Susan en Freek, Je t'aime ( met Zoë Tauran) en een paar nieuwe nummers. Claude heeft ook een nummer gemaakt samen met Ronnie Flex. "Ik liet hem een demo van een nummer horen wat een beetje raar was maar hij vond het te gek", vertelt Claude.