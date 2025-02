Winkeliers geschokt over nieuwe fatbike voor kinderen: "Het is levensgevaarlijk"

Die doelgroep is volgens de Amsterdamse winkeleigenaar Sjoerd Jonkers veel te jong. "Ik acht een kind van tien niet in staat om fatsoenlijk een traject af te leggen op de openbare weg. Het is levensgevaarlijk." Jonkers reageerde dan ook vol ongeloof op de komst van de nieuwe fiets: "We hebben het in Nederland over een minimale leeftijd en vervolgens staan de grenzen wijd open voor nog kleinere fietsen. De politiek moet in Rotterdam gaan staan om die containers tegen te houden."

Verantwoordelijkheid

Jonkers houdt in zijn winkel Club 204 over het algemeen een leeftijdsgrens van zestien aan. Het idee om de minifatbikes te verkopen, wijst hij stellig af: "Ik heb hier een pot met lolly's staan voor ouders die binnenkomen met hun zoon of dochter van tien, zodat zij niet met lege handen naar huis gaan", vertelt hij.

Hoewel Jonkers in zijn winkel alleen fietsen verkoopt vanaf drieduizend euro, repareert hij regelmatig fatbikes van Ouxi. Omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van zijn jonge klanten, heeft hij daarbij een slimme aanpak bedacht. "Als er een kind van tien binnenkomt voor een reparatie, maak ik een factuur van minstens honderd euro. Bij dat bedrag mag ik de ouders bellen en leg ik hen uit hoe gevaarlijk de fiets van hun kind is."

Risico's

Patrick Bellekom, winkeleigenaar van PCS Bromfietsen in Purmerend, brandt zich niet aan het repareren van Ouxi-fietsen, omdat ze illegaal en makkelijk op te voeren zijn: "Daarin gaat de kinderfatbike geen uitzondering zijn", zegt hij. "Jochies van tien rijden zich met 45 kilometer per uur te pletter." Daarbij vormen de fietsen volgens Bellekom een risico voor zijn eigen winkel. "Als zo'n fatbike met een gevaarlijke accu in mijn werkplaats ontvlamt, is mijn tentje afgebrand."