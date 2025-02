Buurt geschrokken van vondst lichaamsresten: "Waarom zijn ze niet eerder gaan kijken?"

Nu blijkt dat de politie in het huis lichaamsresten heeft gevonden, lijkt graven misschien de vervolgstap. Wat er precies is gevonden en waar, wil de politie nog niet kwijt. In de buurt leeft vooral de vraag: "Waarom is er niet eerder gezocht in de woning?"

Woonde de zoon nog in de woning?

De politie laat weten dat er een 31-jarige man is gearresteerd. Of dit om de zoon van Albert Visser gaat, bij wie hij inwoonde, is niet duidelijk. Een vrouw die verderop woont, dacht dat de zoon van Visser nog altijd de bewoner van het huis was, maar dat wist ze niet zeker.

De tuin was volgens haar een tijd lang nog erger verwilderd dan nu, maar er is in de tussentijd toch een keer gesnoeid. "De buurt had haast geen contact met de bewoners. Ook niet toen Visser nog niet vermist was. Bovendien waren de gordijnen daar altijd gesloten."

Een andere buurtbewoner vertelde gisteren tegen NH dat er thuis regelmatig flinke ruzies waren. Visser verkocht een aantal jaren geleden de woning aan zijn zoon en huurde er vervolgens een kamer. Er ontstond een hooglopend financieel conflict tussen de twee. Toen de rechtszaak begin 2021 diende, kwam Visser al niet meer opdagen. Buurtbewoners gingen ervan uit dat Albert met de noorderzon vertrokken was vanwege de conflicten.

De vermissingszaak van Albert Visser komt woensdagavond uitgebreid aan bod in Bureau NH, het opsporingsprogramma van Noord-Holland. Ook in het tv-programma Opsporing Verzocht op NPO2 wordt vanavond aandacht aan de zaak besteed.