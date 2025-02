112-blog | Drugs en wapens aangetroffen op recreatiepark • Franse crimineel die nog 30 jaar moet zitten opgepakt

12 november 2024, 13.55 uur

Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat zijn auto plotseling vlam vatte. Dit gebeurde op de Vereweg in Medemblik. Het is niet bekend hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat. De politie laat weten nog volop onderzoek te doen. Ook is het nog niet duidelijk of het om een elektrisch voertuig gaat.