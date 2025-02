Zandvoort wil een strandlift, maar is dat wel een goed idee?

NH sprak met Bart Parmentier van Inter, het Vlaamse Expertisecentrum Toegankelijkheid. Een van de projecten van Inter is Zon, Zee... Zorgeloos - kortweg ZZZ. Dat helpt mensen met een beperking om te genieten van een strandvakantie. ZZZ is op acht plekken in zes Vlaamse kustgemeenten actief, vertelt Parmentier. "We bouwen aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen."

Techniek is kwetsbaar

Ook de stranden aan de Belgische Noordzeekust zijn vaak moeilijk bereikbaar met een rolstoel door het niveauverschil tussen de duinen of boulevards en het strand. Maar daar wordt niet gekozen voor een lift. Parmentier: "Ooit pleitte iemand hier ook voor een strandlift, waarmee mensen tot in het water worden gebracht. Je ziet die ook wel aan de Middellandse Zee. Maar dat werkt hier niet. Een lift is techniek en techniek is niet goed bestand tegen het zeewater, het zand en de elementen. De Noordzee is onstuimiger."

De kans dat de lift kapot gaat, is dan ook groot. "Dat is vervelend als je net met de rolstoel beneden staat en je niet meer terug kunt. Een nachtje op het strand kan romantisch zijn, maar het moet natuurlijk wel je eigen keuze zijn", lacht Parmentier.

Blauwe Loper

Misschien zijn er ook andere oplossingen te bedenken. "In Zeebrugge is bijvoorbeeld een steile helling voorzien in zigzag. Dat levert een langere route op, maar het functioneert wel altijd." Alleen het plaatsen van een lift is ook niet voldoende om in een rolstoel aan zee te komen. Ze moeten natuurlijk ook het strand nog oversteken. Daarvoor is het zand vaak te mul en dan blijven de wielen steken.

Zandvoort kwam daarom eerder al met de Blauwe Loper. Een meterslange mat die over het zand kon worden uitgerold. Bij de officiële ingebruikname in 2018 waren veel rolstoelgebruikers aanwezig. Ze waren erg enthousiast over de mat bij strandpaviljoen Thalassa, maar de loper is inmiddels niet meer in gebruik.

De Blauwe Loper is kapot en dat verbaast Bart Parmentier niet. "Met het weer en de invloed van de elementen treedt er onherroepelijk slijtage op. Dergelijke oplossingen worden op het strand vaker op de proef gesteld en zijn sneller aan vervanging toe."

Tekst loopt door onder de foto.