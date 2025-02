Nieuwe rellen aangekondigd in Amsterdam, grote zorgen bij politie

De jongeren gooiden daarna met zwaar vuurwerk. "Vervolgens met wat wij gewoon explosieven noemen", aldus Dutilh. "Dat zijn flessen met brandbare vloeistoffen waar vuurwerk aan gekoppeld is. Dat is gegooid naar collega's, voorbijrijdende bussen, inclusief stenen, naar alles, inclusief woningen. Name it. Met als dieptepunt dat er ook nog een tram aangevallen is waarvan de bestuurder en de paar inzittenden zich snel uit de voeten hebben gemaakt. En vervolgens is de tram in brand gestoken."

Politiebus in brand gestoken

Daarnaast vertelde hij dat er vannacht, na de rellen op Plein '40-'45, een politiebus in brand gestoken is. "Als we kijken naar het sentiment dat we zien. Diep in de nacht is er ook een politiebus in brand gestoken."