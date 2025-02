Meer van hetzelfde: komende week bewolkt met af en toe een bui

Heel even leek het zonnig te worden vanmorgen, maar de lucht trok al snel dicht. Dat is een voorbode op de rest van de week: veel bewolking, af en toe een bui en soms een miezerig zonnetje. Vandaag wordt het maximaal 10 graden.

Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Tot en met zondag is dat wat het is. Pas vanaf zondag neemt de kans op neerslag toe, stelt NH-weerman Jan Visser. Vanaf volgende week daalt de temperatuur ook.