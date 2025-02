Mogelijk lichaamsresten gevonden in woning vermiste Albert Visser

De sporen zijn niet in de tuin, maar in de woning gevonden, deelt de politie met NOS. Verder onderzoek moet uitwijzen of het om menselijke resten gaat en van wie ze zijn. Het onderzoek is nog in volle gang.

De destijds 67-jarige Heerhugowaarder werd pas in oktober 2021, negen maanden na zijn verdwijning, door een vriend als vermist opgegeven. Zijn vermissing werd toen zorgwekkend geacht, maar de politie ging niet direct uit van een misdrijf. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Het huis waar de Heerhugowaarder verbleef staat op naam van zijn zoon, die er met zijn toenmalige vriendin woonde. Bij hen huurde Visser een kamer. Een buurtbewoner vertelt anoniem tegen NH dat er thuis regelmatig flinke ruzies waren. Of de 31-jarige verdachte de zoon van Visser is, is niet bekend.





