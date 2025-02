Driehoek overwoog wedstrijd Ajax-Maccabi te verbieden

"Schoof onbereikbaar"

Gezien de ernst van de situatie en de mogelijke internationale gevolgen besluit de burgemeester om 3.00 uur 's nachts de minister-president in te lichten. Maar: "Omdat de burgemeester hem niet kan bereiken, belt ze met de minister van Justitie en Veiligheid." Uiteindelijk heeft ze om 7.00 uur in de ochtend een telefoongesprek met hem en de minister van Justitie en Veiligheid.

Op vrijdag, de dag na de wedstrijd, volgen verschillende incidenten elkaar op in de stad. Zo wordt er die middag rond 15.30 uur door de politie om extra bijstand gevraagd. Er komen op dat moment signalen binnen over een dreiging bij de Westermoskee. Dat signaal wordt nagelopen en er wordt met de moskee contact gelegd.

Later die avond wordt er een bommelding gedaan bij een Joods gebedshuis, waar op dat moment ook de minister van Buitenlandse Zaken van Israël aanwezig is. Er wordt breed afgezet, maar het blijkt uiteindelijk vals alarm. Een herdenking van de Kristallnacht bij het Muiderpoortstation wordt die avond naar binnen verplaatst.

Incidenten vrijdagnacht

Ook in de nacht die daarop volgt vinden er incidenten plaats: vrijdag rond 23.30 uur zou een taxichauffeur een persoon antisemitisch hebben beledigd. Rond 01.20 uur is in Buitenveldert met een lange stok geprobeerd een Palestijnse vlag aan een balkon in brand te steken, hierbij zijn geen verdachten aangetroffen. Omstreeks 3.30 zou een man een taxi zijn uitgetrapt omdat hij Joods is. De taxi is niet meer aangetroffen. Op de J.P. Heijestraat in West wordt iemand mishandeld, waarvoor een dag later iemand is aangehouden. Verder wordt die nacht de Koninklijke Marechaussee bespuugd tijdens hun beveiligingswerk bij een Joods object. De verdachte wordt daarbij aangehouden.

Zaterdagavond zijn er opnieuw twee antisemitische incidenten. Zo vraagt een scooterrijder een man naar zijn paspoort en of hij Israëlisch is. Ook vraagt een taxichauffeur aan een klant of hij Israëlisch is en geeft aan dat zijn vrienden hem wel komen opzoeken.

62 aanhoudingen

De politie heeft in de middag en de avond voor, tijdens en na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv 62

aanhoudingen verricht wegens onder andere openlijke geweldpleging, vernieling en het verstoren

van de openbare orde. Van deze personen zijn 49 woonachtig in NL en 10 in Israël. Van de overige

verdachten wordt de woonplaats nog achterhaald t.b.v. eventuele vervolgingsbeslissing.