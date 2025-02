Drie mensen aangehouden na onrust in Amsterdam: tram in brand gestoken, politie bekogeld

De politie liet weten dat het sinds 19.15 uur onrustig was op Plein '40-'45. De tram vloog in brand nadat er met vuurwerk werd gegooid. De ruiten van de tram zijn onder meer ingegooid met stenen. Ook een lijnbus werd bekogeld. Op beelden is te zien dat een passerende fietser door een van de relschoppers werd aangevallen. Politieagenten wisten erger te voorkomen en grepen direct in.

De ME heeft Plein '40-'45 vervolgens leeg 'geveegd' en zag erop toe dat niemand meer op het plein kon komen. Een deel van hen verplaatste zich daarom naar de Slotermeerlaan. Daar is volgens onze verslaggevers met stenen gegooid naar de politie. Rond 22.00 uur werd het ook op de Slotermeerlaan rustig. Iemand is gewond geraakt door het afsteken van vuurwerk, diegene is op dat moment behandeld.

Leuzen en zwaar vuurwerk

Volgens een verslaggever ter plaatse werden eerder op de avond op Plein '40-'45 leuzen gescandeerd door kleine groepjes jongeren. Her en der klonken flinke knallen van zwaar vuurwerk.

Een ooggetuige zei tegen AT5 dat mensen die boodschappen deden via een nooduitgang het winkelcentrum moesten verlaten. "Het hele winkelcentrum is afgesloten." Een andere ooggetuige zag "heel zwaar vuurwerk" en veel "jongeren op scooters".



Voorafgaand aan het geweld zou een oproep op sociale media zijn gedaan.

