Ans heeft duizenden versnaperingen klaarliggen voor Sint Maarten

Op de middag van de elfde van de elfde is Ans van den Elzen al bezig de laatste voorbereidingen in stelling te brengen. Ook wordt buienradar strak in de gaten gehouden, want of een Sint Maartenavond slaagt, is natuurlijk voor een groot deel in handen van de weergoden. Aan de voorbereidingen van Ans zal het niet liggen. "De voorbereidingen voor het feest van dit jaar zijn in feite begonnen op twaalf november 2023" zegt Ans van Elzen.

Festival

Het feest van de gulle heilige Maarten werd vroeger altijd uitbundig gevierd in dat aparte stukje Beverwijk dat het Aagtendorp is. Maar sinds de coronacrisis is daar een beetje de klad in gekomen. Er was op de avond van de elfde november altijd een hoop volk op de been, vertelt Ans met spijt in haar stem. "Het binnendorp was dan helemaal verlicht. Er was een oliebollenkraam en soms hadden we zelfs een spookhuis, het is jammer dat het nu een stuk minder is." Je kunt wel spreken van een soort klein festival, vertelt Ans. Ze hoopt dat er een sponsor opstaat en de traditie in het Aagtendorp weer nieuw leven inblaast.