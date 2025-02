Schoof: er is gejaagd op Joden, jongeren met migratieachtergrond oververtegenwoordigd

Schoof laat weten dat hij vrijdagavond een 'zeer indringend gesprek' had met vertegenwoordigers uit de joodse gemeenschap. De angst en gevoelens van onveiligheid bij de Joodse gemeenschap na donderdagnacht noemt hij 'onverteerbaar' en 'Nederland-onwaardig'.

Volgens Schoof zijn de daders 'moreel volstrekt ontaard' en hun daden 'schokkend'. "De beelden die we de laatste dagen hebben gezien en de verhalen die we horen, zijn in één woord 'stuitend'. Ik heb ook de beelden gezien. En gezien dat een specifieke groep jongeren met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd is in die hit-and-runacties. Het is duidelijk dat we wat te doen hebben met elkaar in dit land. Een groep die onaangepast gedrag vertoont die op geen enkele manier past in de open en tolerante samenleving die Nederland is."

Maccabi-supporters

Schoof beaamt dat er ook beelden en verhalen zijn over het gedrag van de Maccabi-supporters. "Dat is allemaal in onderzoek en belangrijk dat alle feiten boven water komen." Hij benadrukt dat er ruimte moet zijn voor mensen die protesteren tegen wat er in Gaza gebeurt. "Maar ik ga het probleem niet kleiner maken dan het is. Er is helemaal niets dat als excuus kan dienen voor het doelbewust opzoeken en opjagen van joden."

De Amsterdamse gemeenteraad debatteert dinsdagmiddag in een spoeddebat over de gebeurtenissen in aanloop naar en na de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Burgemeester Halsema komt vanavond of uiterlijk morgen met een feitenrelaas over de gebeurtenissen. AT5 zal het spoeddebat live uitzenden, op tv en online.

Bekijk hieronder de hele persconferentie van premier Dick Schoof.