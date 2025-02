Laatste test voor 'badkuip' die Haarlemmermeer moet beschermen tegen overstromingen

Maar die twee centimeter maakt wel een belangrijk verschil, wanneer de regen in de toekomst een keer met bakken uit de lucht komt. Dat vertelt de omgevingsmanager van het hoogheemraadschap, Jos de Wilde: "Gemiddeld denken we de berging slechts eens in de vijftien jaar te moeten gebruiken, maar niks is zo veranderlijk als het weer, en dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met klimaatverandering."

De gekozen locatie van de berging, tussen Lisserbroek en Buitenkaag in, bleek uit onderzoek de beste plek voor het project. Maar dat betekent niet dat omwonenden meteen stonden te springen, zegt Ingrid de Vries. De piekberging ligt op honderd meter van haar achtertuin. "Dit was altijd een vlak weiland, dus we dachten als bewoners wel eerst van 'maar dit is niet de afspraak'."

Boeren volgen de test gespannen

Sinds 2011 werden de bewoners en omliggende bedrijven betrokken bij de bouw van het project, met effect. "Langzaamaan zag je de stemming omslaan, mede omdat de lijntjes met het hoogheemraadschap altijd heel kort bleven. Er is uiteindelijk relatief weinig gedoe van gekomen."

Voor de boeren die hun vee in de velden naast de piekberging laten grazen is de test die nu loopt nog wel even spannend, maar de noodzaak van de opslag is volgens De Vries voor iedereen duidelijk. "Na een flinke regenbui verandert het hier nu al soms in een moeras, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."