Vrouw wil dat man vrijkomt die haar in bijzijn van hun kinderen mishandelt

De rechter schrikt van foto's die die avond in het huis zijn genomen. "Er zit overal bloed. Ook op de trap naast kleine kinderschoentjes", omschrijft hij. Ook de officier benadrukt de heftigheid van het incident: "In 2022 kwamen 48 vrouwen om door moord. Het had niet veel gescheeld of het slachtoffer was ook opgenomen in die statistieken."

Ze vindt dan ook dat S. na aftrek van zijn voorarrest nog bijna drie jaar de gevangenis in moet. Ze gelooft niet dat hij zijn psychische problemen en alcoholverslaving inmiddels onder controle heeft, omdat hij zich niet laat behandelen. Ze weegt ook mee dat hij al vaker veroordeeld is voor geweldsincidenten tegen familieleden.

Zijn ex denkt juist dat een gevangenisstraf zijn vooruitgang in de weg staat. "Hij heeft zijn les zeker geleerd en verdient een nieuwe kans. Ik en de meiden hebben hem nodig." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.