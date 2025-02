Complotdenkers bedreigen bedrijf dat gaten in de duinen maakt

"We zijn er behoorlijk van geschrokken", zegt een woordvoerder van PWN. "We vinden dit volkomen onacceptabel. Je mag het altijd met elkaar oneens zijn, maar dit kan echt niet. Het is schandalig wat er gebeurt, en bovendien is de aannemer de laatste die bedreigingen moet ontvangen. Zij voeren ook alleen maar een, van tevoren goed voorbereide, opdracht uit. Dit heeft enorme impact op het personeel en gaat alle perken te buiten."

PWN geeft aan altijd open te staan voor mensen die vragen hebben over de werkzaamheden, "maar sinds de berichten zijn verspreid hebben we niets gehoord. We hebben de mensen die de oorspronkelijke berichten verspreidden, geprobeerd te bereiken, maar tevergeefs."

Verspreide berichten zijn nepnieuws

AFP Fact Check heeft onderzocht in hoeverre de beweringen dat het maken van 'gaten in de duinen' (feitelijk: het maken van kerven of sleuven) voor meer overstromingsrisico zorgen. De conclusie is, nadat er met meerdere experts is gesproken, dat die bewering onwaar is en dat het dus om nepnieuws gaat dat via sociale media wordt verspreid.

Tegenover NH legde duinbeheerder PWN eerder al uit waarom de werkzaamheden gebeuren: naast dat het aanleggen van kerven de biodiversiteit vergroot, wordt hiermee juist de zeeveiligheid versterkt. "Hier komt geen water naar binnen; we graven de duinen zo'n vier meter af. De zeereep blijft veertien meter boven NAP. De duinen dragen bovendien wel bij aan de veiligheid, maar zijn niet essentieel: de échte zeewering ligt twee kilometer landinwaarts." Daarbij is het 'niet revolutionair nieuw', zegt PWN, en is dit op meerdere plekken al gebeurd.

Bekijk hieronder de hele uitleg van PWN over de werkzaamheden (tekst gaat eronder verder):