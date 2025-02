De omgekeerde supermarkt geeft nu ook gratis speelgoed weg

Beheerder Kiki Knol van de omgekeerde supermarkt is blij met donateurs zoals Iris. "Amsterdam is de stad met de meeste armoede en juist tijdens de wintermaanden is speelgoed heel belangrijk", zegt zij in haar dankwoord. Ook benadrukt Kiki dat meer donateurs welkom zijn en vrijwilligers die de winkel een dag willen runnen. Kijk daarvoor op nhhelpt.nl.