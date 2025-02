Nederlandse moslims gaan aangifte doen van bedreiging en belediging door Maccabi-fans

Een voorbeeld hiervan betreft de bedreiging van Nederlanders met een hoofddoek in de Amsterdamse metro, waarbij volgens getuigen de uitroep 'We will kill all of you' te horen was. Een ander voorval betrof gerichte intimidatie van taxichauffeurs in de stad, waarbij de betrokkenen de indruk kregen dat ze doelbewust werden aangevallen vanwege hun moslimachtergrond, aldus Çatbaş. Deze indruk zou volgens MRWN versterkt zijn door de eerder die dag gehoorde leuzen tegen Arabieren.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de strafbaarheid van een uiting in Nederland sterk afhangt van de context en alle specifieke omstandigheden. "Of een feit strafbaar is, kunnen we alleen bepalen op basis van aangifte en een zorgvuldige afweging van alle relevante feiten," aldus een woordvoerder.

Grenzen van de wet

Tot nu toe heeft het OM geen concrete uitspraken gedaan over eventuele aangiften tegen Maccabi-supporters, noch bevestigd dat er op dit moment een strafrechtelijk onderzoek loopt. Wel liet de politie gisteren aan AT5 weten onderzoek te doen naar strafbare feiten op beelden van de Ajax-Maccabi Tel Aviv wedstrijd.

Over de grenzen van strafbare uitingen, zoals haatzaaien of groepsbelediging, geeft het OM aan dat deze niet vastomlijnd zijn en per situatie verschillen. Ter vergelijking: in de zaak met de 150 AZ-supporters vorig jaar, leidde het gebruik van antisemitische spreekkoren wel tot aanhoudingen. Of het hier om een Nederlandse of buitenlandse groep supporters gaat, is in principe niet doorslaggevend. “Het gaat uiteindelijk om de inhoud en omstandigheden van de uiting, waarbij vrijheid van meningsuiting altijd zorgvuldig wordt afgewogen tegen de grenzen van de wet,” aldus het OM.

MRWN en advocaat Çatbaş kunnen nog niet precies aangeven hoeveel aangiftes er zullen volgen, maar benadrukken dat het proces zorgvuldig wordt voorbereid. Getroffenen wordt gevraagd zich te melden, zodat MRWN de verzamelde bewijzen kan doorgeven aan de politie en justitie.