EBS weer in de problemen, elektrische bussen laden niet goed op

Op dit moment zijn er problemen met de laders. "Deze stoppen soms halverwege de nacht met laden", legt woordvoerder Jasper Vermeer uit. De buschauffeurs worden gedurende de dag, of soms al voor hun start van hun dienst, daarom geconfronteerd met bussen die een lege accu hebben.

Vol stroomnetwerk in Zaandam

"En dan moet je hem alsnog gaan opladen of halverwege de dag de bus omwisselen." Maar in Zaandam is overdag opladen niet mogelijk. Er is alleen plek op het stroomnetwerk in de avond en nacht, waardoor de chauffeurs naar Purmerend moeten uitwijken. Het is een 'vervelende bijkomstigheid' volgens de woordvoerder, maar normaliter levert dit geen problemen op.

Vooral in voorgaande weken zorgden de (half)lege accu's voor rituitval. Het was namelijk vaak een complete verrassing voor de chauffeurs. Nu valt het volgens Vermeer wel mee. "Het kan zijn dat er wat ritten uitvallen, maar in principe kunnen we dat grotendeels voorkomen. Soms is er wat vertraging en als er echt geen bus beschikbaar is, vervalt de rit."

Oude dieselbussen ingezet

Om de logistieke problemen op te lossen zet EBS weer hun oude dieselbussen in. Ook is de leverancier bezig om het laadprobleem op te lossen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.

EBS kampt al langer met problemen. Zo heeft het bedrijf last van een hoger dan verwacht ziekteverzuim en operationele problemen. Daar komen de problemen met de elektrische bussen bij. Eerder had het bedrijf ook veel last van personeelstekort en te weinig bussen, maar deze problemen zijn nu verholpen.