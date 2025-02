Brand op Schiphol-parkeerplaats maakt tongen los: "Nooit iets geks gezien"

Het gaat om een valet-parkeerterrein voor langparkeerders in een weiland bij Rijsenhout, een paar kilometer ten zuiden van Schiphol. De eigenaar van het terrein, Perfect Parking, is niet bereikbaar voor een reactie.

Vlammenzee

De brandweer werd rond 03.00 uur gealarmeerd. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Wel zou er sprake zijn van meerdere brandhaarden, wat mogelijk kan wijzen op brandstichting. Geruchten dat op camerabeelden twee mannen met jerrycans te zien zouden zijn, wil de politie niet bevestigen.



Bij buurman Peter Dormaar bleef de brand niet onopgemerkt. "We werden wakker van de brandweer en de ploffen en knallen. Toen zijn we even wezen kijken en zagen we dat de hele parkeerplaats in brand stond."

Aangestoken

Buren en lokale ondernemers zijn ongerust en verbaasd. Op het bedrijventerrein wordt volop gespeculeerd of en waarom de brand zou zijn aangestoken. "Dat is toch wel schrikken, zo dicht bij Schiphol", zegt Dily die in het pand naast het parkeerterrein werkt. "Ik heb nooit iets geks gezien, en ik kom hier ook wel eens 's nachts."



Peter Dormaar woont met zijn familie naast het terrein en kan niet bedenken waarom er brand zou zijn gesticht. "Het is altijd een komen en gaan van mensen die fijn op vakantie gaan. En van het personeel merken we vrij weinig. Het zijn nette mensen."

"Dit is wel een trieste manier van thuis komen van vakantie", reageert Martijn Renkema, werknemer op het aangrenzend bedrijven terrein. De eigenaren van de auto's worden opgeroepen om aangifte te doen.

Bureau NH

In opsporingsprogramma Bureau NH deed de politie een oproep tot het sturen van camerabeelden of insturen van meer informatie: