Buurtbewoners over vermiste Albert Visser: "Hij zat altijd binnen"

De destijds 67-jarige Heerhugowaarder werd pas in oktober 2021, negen maanden na zijn verdwijning, door een vriend als vermist opgegeven. Zijn vermissing werd toen zorgwekkend geacht, maar de politie ging niet direct uit van een misdrijf.

In opspraak wegens naaktlopen

Maandagochtend wordt er toch een groot onderzoek gestart rond de woning aan de C. van Everdingenlaan. De politie gaat er inmiddels vanuit dat hij is overleden. "Het gaat om een volwassen man die financiële problemen had", laat een woordvoerder weten. "Hij kon ook naar het buitenland zijn vertrokken. Op basis van de onderzoeksresultaten denken we nu dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht."

Buurtbewoners omschrijven Albert Visser als een einzelgänger. "Hij was erg apart en je zag hem bijna nooit", vertelt een buurman. Wel vertellen meerdere buurtbewoners dat Visser eerder in opspraak kwam vanwege naaktlopen. De politie ging daarover met hem in gesprek, maar hij ontkende telkens.

