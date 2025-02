Kaalslag zonder kapvergunning op terrein van Huizer steenfabriek, natuurwet overtreden

Op het terrein zou eerst gewoon sloop plaatsvinden, maar er is geen melding gemaakt van groen dat zou verdwijnen. Daar is ook een aparte een vergunning voor nodig, die niet is aangevraagd. Daar gaat dan niet de gemeente, maar de provincie over. En die laat op haar beurt alle vergunningen, handhaving en de eventuele herplantplicht weer over aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Bos en dieren

Die laatste instantie gaat ook over de kapvergunning als het gaat om het rooien van hele bossen. Volgens de definitie in de Wet Natuurbescherming is er al snel sprake van een bos als je buiten de bebouwde kom een groep bomen en struiken hebt. En in de Gooise omgeving heb je dan ook vaak te maken met beschermde diersoorten. Onduidelijk is nog welke dieren te lijden hebben gehad van het rigoureuze snoeiwerk.

Hoe zoveel van het groen heeft kunnen verdwijnen, zonder dat de gemeente er vanaf wist, komt door gebrekkige informatie en door het feit dat het gaat om een particulier terrein. De gemeente heeft toestemming van de eigenaar nodig om te kunnen controleren. De omgevingsdienst is uiteindelijk wel op de hoogte gebracht en is gaan kijken maar toen bleek de boel er al kaal bij te liggen.

Nu moet er in elk geval bepaald worden of er strafrechtelijk gehandeld is en of de eigenaar een nieuw bos moet aanleggen. De gemeente zelf gaat er ook alles aan doen om groen te beschermen. Zo komt er onder andere een 'bomenbeleidsplan' om belangrijke bomen te behouden. En sneller en beter overleg met de andere overheden moet dit soort kwesties ook voorkomen, hoewel daar volgens de gemeente nooit garanties voor zijn.