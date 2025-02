Brand bij distributiecentrum Albert Heijn Zaandam, zonnepanelen mogelijk oorzaak

De eerste melding van de brand aan de Hoofdtocht is om 13.00 uur gedaan. Meerdere brandweereenheden zijn opgeroepen om het vuur te blussen. Het gebouw werd ook ontruimd, maar er staat niet veel later niemand meer buiten.



Op dit moment staat er aan de kant van Beverwijk een rij met vrachtwagens die rustig afwachten tot ze het terrein weer op mogen. De brand is onder controle en de wegafzetting wordt opgeruimd. Langzaamaan zullen daarna ook de vrachtwagens weer het terrein op mogen rijden.



De producten kunnen ondanks de brand naar de winkels gebracht worden. De veiligheidsregio geeft aan dat er geen schade in de hal is, omdat er geen goederen lagen opgeslagen.