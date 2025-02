Duivenfokker Jan behoudt vliegend erfgoed: "De helmduif is een levend museumstuk"

Jan, die eigenaar is van een bloembollenbedrijf en bollen aan meer dan veertig landen over de wereld levert, zit het kruisen in het bloed. "We doen het ook met de tulpen en de lelies, we gaan voor topkwaliteit. Dat wil ik met die duiven ook. Er wordt vaak gesproken over de biodiversiteit in de natuur, maar dat geldt ook voor huisdierrassen. De helmduif bestaat al 400 jaar. We moeten ervoor zorgen dat het ras ook voor de komende generaties behouden blijft."

Museumstukken

Jan stelde een fokprogramma op, waarin aan de hand van een strenge selectie de beste duiven uit de eieren tevoorschijn komen. Zijn helmduiven fladderen inmiddels bij de Keukenhof, maar ook bij kinderboerderij Skik in Hoogkarspel en het Rundveemuseum in Aartswoud. Vanwege zijn fokprogramma heeft hij van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen het predicaat erkend fokcentrum gekregen.

"Fokkers als Jan zijn ontzettend belangrijk, hij is eigenlijk een soort schatbewaarder van ons levend erfgoed", vertelt Nonja Romijn van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. En daar is Jan best trots op. "Eigenlijk zijn mijn duiven levende museumstukken, ze vliegen al vierhonderd jaar rond in Nederland, dat is toch ongelofelijk.