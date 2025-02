Gaat dat goed? Sinterklaasintocht IJmuiden en demonstratie naast elkaar

Woordvoerder Joost Broekman van de 'Bezorgde IJmuidenaren' heeft de demonstratie aangekondigd bij de gemeente Velsen.

Verwachtingsvolle kleine en grotere IJmuidenaren hoeven niet bang te zijn dat Sinterklaas te laat aankomt door de demonstraties: de stoomboot hoeft niet door de sluis. Hij komt vanaf de andere kant door het Noordzeekanaal naar de Loswalkade, aan de Steigerweg (zie kaartje).

Maar het cruiseschip de Queen Victoria en de Pakjesboot kunnen elkaar wel kruisen in het Noordzeekanaal. De eerste zou volgens Broekman 'rond 11.00 uur, half 12' in de sluis moeten liggen, de Sint zal om 12.00 uur voet aan wal zetten. Bovendien lopen activisten dicht langs de menigte als zij aan de kant van IJmuiden het sluizencomplex op gaan. Broekman voorspelt dat eventuele protestuitingen of acties van XR bij die stoet 'veel IJmuidenaren boos zullen maken'.

