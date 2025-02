Gewapende overval of uit de hand gelopen drugsconflict: wat is er gebeurd in Bovenkarspel?

Het is maandag 29 juli, rond half drie in de nacht. Vermeende overvallers dringen volgens het OM een woning aan de Brilliant Starstraat in het West-Friese Bovenkarspel binnen.

De bewoner, die op dat moment thuis is, wordt met tape aan handen en voeten vastgebonden en met een vuurwapen onder schot genomen. Ook zou hij met dit wapen in het gezicht geslagen zijn. Hij raakt hierbij lichtgewond, maar hoeft niet naar het ziekenhuis.

Vier verdachten aangehouden

Buren worden wakker door gestommel of een harde knal en bellen de politie. "Ik hoorde 'pang', daar schrok ik wakker van", vertelt een buurman de dag erop. "Daarna hoorde ik glasgerinkel, geschreeuw en er werd gevochten. Ik zag er twee via de achterkant over het dak ontsnappen en zag dat één van hen een groot pistool bij zich had."

Niet veel later worden in de wijk vier verdachten aangehouden die met een vluchtauto proberen te ontkomen. In de auto liggen volgens de aanklager bivakmutsen, een rijbewijs van het slachtoffer en muntgeld.

Ander scenario

Drie verdachten van deze vermeende overval moesten maandagochtend voorkomen bij de rechter. Volgens de advocaten zou het gaan om een uit de hand gelopen drugsconflict en niet om een gewapende woningoverval. Nieuw dna-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar het vuurwapen dat bij de overval zou zijn gebruikt, moet daar uitsluitsel over geven.

"Het is in de woning geëscaleerd. Ze kennen elkaar, zitten beiden in de drugshandel. Mijn cliënt heeft ook verklaard dat hij hem kent en er regelmatig is geweest", aldus de advocaat van de 18-jarige M. Y. uit Grootebroek die instemmend meeknikt.

Ook de advocaat van K. A. (30), Yasmine Finani, ondersteunt die lezing en spreekt van ‘een drugsdeal met een verkeerde afloop’. "Vanuit het pand werd er drugs gedeald. Ook is er een grote hoeveelheid drugs in de woning aangetroffen." Volgens Finani is A. niet betrokken geweest bij het conflict. "Bij het starten van het conflict is hij meteen weggerend en heeft hij zich gedistantieerd van het geweld."

Maar de officier van justitie ziet dat anders en wijst erop dat de verdachten na hun aanhouding eerst hebben ontkend dat ze iets met de overval te maken zouden hebben. Pas als het OM met een dik dossier komt, benadrukt ze, zou het verhaal over een uit de hand gelopen drugsconflict ter sprake zijn gekomen. "Daarbij is er dna van een van de verdachten aangetroffen op de trekkerbeugel en het magazijn, en zijn ze op heterdaad aangehouden met bivakmutsen."