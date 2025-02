Oud-coach over NBA-speler Malavy Leons: "Zolang de Apollohal open was, was hij aan het schieten"

Voor basketballer Malevy Leons uit IJmuiden is dus zijn droom uitgekomen. Tegen de verwachting van velen in maakte hij vorige week als zevende Nederlander ooit zijn debuut in de NBA. "Ik had het zeker niet verwacht. In onze Apollo-tijd merkte je wel dat hij snel met ons mee kon en dat hij als jonge speler weinig tijd nodig had om zich aan te passen", herinnert Royé zich.

The Dutch Swiss army knife

In Amerika heeft hij van zijn teamgenoten de bijnaam 'Swiss army knife' gekregen, omdat hij een multifunctionele speler is. Ze kunnen hem dan ook zowel in de aanval als in de verdediging gebruiken. "Het is een spons. Hij neemt alles in zich op wat je hem vertelt. Heerlijk om zo'n speler in je team te hebben", zegt Faijdherbe.

Voor Leons is het nu vooral genieten van het moment. De kans is namelijk aanwezig dat hij binnenkort weer in het tweede team van Oklahoma City Thunder gaat spelen. Op dit moment is Isaiah Hartenstein geblesseerd. Wanneer hij weer fit is, gaat er een speler terug naar het tweede team. Wie dat gaat zijn is nog niet bekend.