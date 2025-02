Politie onderzoekt beelden misdragingen Maccabi-fans, onder andere filmpjes met ijzeren pijpen circuleren

En toen moest de wedstrijd van Maccabi tegen Ajax de volgende dag nog beginnen. Ook donderdag zouden sommige Israëlische supporters zich provocatief zou hebben opgesteld. In een video, die wordt gedeeld door internationale media en die rondgaat op sociale media, is te horen dat fans bij Centraal Station leuzen scanderen over de oorlog in Gaza. Ze roepen: “Olé, olé, laat IDF (het Israëlische leger) winnen, fuck de Arabieren”.

In een andere video is te zien dat een groep in het zwart geklede mannen na afloop van de wedstrijd de confrontatie aangaat vlak bij Centraal Station. Persbureau Reuters verspreidde deze beelden, met de mededeling dat het ging om een aanval op Israëlische supporters ging. Dat werd door verschillende media overgenomen, waaronder The New York Times, de BBC en The Guardian.

Maar de maker van de video, fotograaf Annet de Graaf, zegt tegen het AD dat de Maccabi-supporters daar niet werden aangevallen, maar op dat moment zélf de aanvallers waren. Het Duitse programma Tagesschau plaatste hierna een rectificatie. Overigens blijft onduidelijk wie bij Centraal Station de aanstichter was van dit incident.

Ernstige mishandelingen

Zeker is volgens de Amsterdamse driehoek wel dat de rivaliteit tussen de Maccabi-fans en pro-Palestina-aanhangers die nacht leidde tot meerdere ernstige mishandelingen van Israëliërs. Nog voor het begin van de wedstrijd Ajax-Maccabi werd op sociale media opgeroepen om Israëlische voetbalfans aan te vallen. Vijf slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Het geweld tegen Israëliërs zou bovendien op Snapchat en in besloten chatgroepen zijn bejubeld, onder meer in een groep waar Amsterdamse taxichauffeurs actief zouden zijn.

Of de provocatie van Israëlische supporters en de situatie in het Midden-Oosten het geweld die nacht hebben uitgelokt, vroeg een Al Jazeera-journalist zich tijdens de persconferentie af. Nee, antwoordde Halsema stellig. "Er is geen enkel excuus voor wat er gisternacht is gebeurd." Ze vervolgde: "Natuurlijk, er zijn spanningen door de oorlog tussen Israël en Palestina. Maar wat er gisternacht is gebeurd, was geen protest. Het was misdaad." Ook justitieminister Van Weel zei vandaag dat er 'geen enkel excuus' is voor de gewelddadigheden.

Halsema komt vandaag of morgen met een feitenrelaas over de gebeurtenissen.

'Samen sterk'

Intussen bedankt Maccabi Tel Aviv in een statement op Twitter iedereen die medeleven aan de club en de supporters heeft betuigd 'in deze moeilijk tijd'. "Samen sterk." Ook het fanaccount van de club op Instagram heeft gereageerd en schrijft bij een foto van Maccabi-supporters in de binnenstad: "Joden die joden beschermen. Alweer."