ProRail-staking legt woensdagochtend al het treinverkeer in Noord-Holland plat

De bedieningsposten in Alkmaar en Amsterdam worden woensdag niet bemand, waardoor er volgens NS-woordvoerder Erik Kroeze door heel Noord-Holland niets rijdt. Het is nog niet bekend welke specifieke gebieden het meeste gaan voelen van de staking. "Amsterdam en Alkmaar bedienen een heel groot gebied. We zijn nu bezig met de puzzel", vertelt Kroeze.

De bedoeling is dat het treinverkeer om 09.00 uur weer opstart, maar een eerdere staking van NS laat zien dat de nasleep vaak langer duurt. "De rest van de ochtend zullen er nog wel treinen uitvallen of vertragen," zegt Kroeze.

Nieuwe cao

ProRail en de vakbonden zijn sinds april dit jaar met elkaar in gesprek over een nieuw cao voor de werknemers. De huidige overeenkomst liep op 1 juli af, waardoor er nieuwe onderhandelingen konden plaatsvinden.

Maar de werkgever en de vakbonden er nog steeds niet uit. "We hebben meerdere sessies gehad over de onderhandeling, maar we komen er niet uit", zegt FNV-bestuurder Carl Kraijenoord. "Wij willen een substantiële loonsverhoging."

ProRail ging vorige week niet akkoord met het ultimatum dat het FNV hen stelde. De vakbonden hebben daarop meer stakingen door het hele land aangekondigd.

Loonsverhoging

"ProRail heeft lang getreuzeld met het verhogen van de lonen voor hun werknemers. Daarom liepen zij in januari 8 procent achter", vertelt Kraijenoord. Dat moet gecorrigeerd worden, vinden de vakbonden. Daarom ligt er nu een eis op tafel van een loonsverhoging met 13 procent.

ProRail vindt de eisen 'niet realistisch'. Zij gaan niet mee met deze eis en willen dat het voorstel van tafel gaat voordat er nieuwe onderhandelingen plaatsvinden.

Langdurige staking

De staking van de vakbonden en ProRail-medewerkers duurt zo'n twee weken. Kraijenoord vermoedt dat ProRail 'de poot stijf houdt' en niet snel zal toegeven. "Daarom bouwen we de stakingen op. Nu is het nog regionaal en maar een paar uur, maar als het langer duurt kunnen we overgaan op een landelijke staking, en zelfs een hele dag."

De keuze om tijdens de ochtendspits het werk neer te leggen was, ondanks de hinder voor reizigers, wel de meest logische optie. "Als we de staking overdag zouden doen, is het logistiek gezien lastiger om de boel daarna weer goed te laten rijden", legt Kraijnoord uit. "Als je van 9 tot 1 het werk zou onderbreken, staan het materiaal en de machinisten op de verkeerde plek om nog goed te kunnen rijden."

NS brengt later vandaag een bericht naar buiten voor de reizigers, waar welke impact de staking specifiek per gebied zal hebben.