Bennebroek is nog steeds niet af van terrorwesp: ''Hoornaar heel hardnekkig''

Tot overmaat van ramp bleek er nóg een nest in de buurt te hangen. "Dat nest hangt lager. Op zo'n tien, elf meter boven de grond", zegt Lemmers. Aziatische hoornaars bouwen twee nesten per jaar. Een in het voorjaar en een in de zomer. Het tweede nest hangt vaak heel hoog in de boom. Daardoor is het moeilijk te ontdekken en te bereiken.

Zo groot als een skippybal

Een hoornaarsnest is groot en rond, soms met het formaat van een skippybal. Een nest bestaat uit honderden cellen die worden gemaakt van gekauwde boomschors. In iedere cel wordt een eitje gelegd dat snel uitgroeit tot een volwassen wesp. Deze week wordt een nieuwe poging gedaan om de twee nesten te verwijderen. Imker Pim Lemmers hoopt maar dat het niet te laat is.

"Het wordt al kouder en dan lost Moeder Natuur een hoop op. De kolonie sterft uit in de winter. Maar als de jonge koninginnen al zijn uitgevlogen, zitten we volgend jaar echt met grote ellende. De koninginnen die overwinteren, bouwen volgend voorjaar allemaal nieuwe nesten." Lemmers vreest voor het voortbestaan van de bijenvolken in Noord-Holland. "De bijen vliegen nu niet meer. Pas in maart volgend jaar weten we hoe de bijenvolken de winter door zijn gekomen."

Ondertussen blijven de imkers samen met de dorpsbewoners zoeken naar nesten. "Kijk goed omhoog en geef het door als je een hoornaar ziet of een nest in een boom ziet hangen. Ze zijn overigens niet gevaarlijk, behalve als je te dicht bij het nest in de buurt komt. Dan worden ze boos."