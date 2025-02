Is Albert Visser in eigen tuin begraven? Zoektocht naar vermiste Heerhugowaarder rond woning

De destijds 67-jarige Heerhugowaarder werd pas in oktober 2021, negen maanden na zijn verdwijning, door een vriend als vermist opgegeven. Zijn vermissing werd toen zorgwekkend geacht, maar de politie ging niet direct uit van een misdrijf. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. De politie gaat er inmiddels vanuit dat hij is overleden. "Het gaat om een volwassen man die financiële problemen had. Hij kon ook naar het buitenland zijn vertrokken. Op basis van de onderzoeksresultaten denken we nu dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht."

In en rond zijn woning doet de forensische recherche de komende dagen uitgebreid onderzoek. Ook het Landelijk Team Opsporen, Bergen en Identificeren (LTOBI) is daarbij betrokken. "We gaan ook in de tuin graven, want je weet maar nooit. We willen alles uit de kast halen. Ten tijde van zijn vermissing in 2021 zaten we in een lockdown. Hij was destijds dus veel thuis en er waren ook weinig mensen op straat. Het onderzoeken van de woning geeft ons hopelijk meer aanwijzingen."