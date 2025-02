112-blog | Gewonde bij schietpartij bij tankstation • Onrust in Amsterdam Nieuw-West

11 november 2024, 10.35 uur

Aan de Lotweg in Anna Paulowna werd vanochtend rond 08.00 uur een auto in een naastgelegen sloot gevonden. Een jonge vrouw, waarschijnlijk de bestuurder, was bij de auto en is bij het ongeluk gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest wel naar het ziekenhuis voor haar verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.