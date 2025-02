Bizarre biet bezorgt Anton buitengewone bekroning

De zwaarste biet telen gaat niet zonder een enorme dosis liefde en tijd toe te voegen. "In het begin gaan die bieten niet zo hard. Maar dan is het ineens eind maart, begin april en dan kunnen ze naar buiten. En daar blijf je ze vertroetelen. En dan is de aanpak natuurlijk geheim. In het voorjaar geef je speciale voorjaarsvoeding, in de zomer zomervoeding en in het najaar najaarsvoeding. Wat dat precies is, hou ik geheim."

Tweede keer winst

Het is voor Anton Hamers de tweede keer dat hij er met de hoofdprijs vandoor gaat en stoppen is ook nu, na de vers behaalde winst, geen optie. "We proberen altijd voor de eerste plek te gaan. En volgend jaar gaan zeker weer me doen want er valt nog wel wat te doen. De zwaarste biet ooit staat op ruim 71 kilo door Piet de Goede uit Heerhugowaard. Dat staat al sinds 2005 en dat record moet er toch eens aan. En wij denken de potentie te hebben."