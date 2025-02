Samenvatting: uitblinkende Van der Wal wijst Hovocubo/Veerhuys de weg naar zege

De bezoekers uit Roermond hadden weinig in te brengen tegen het sterk spelende Hovocubo/Veerhuys. Het is dat de ploeg van trainer Khalid Elbaz in de eerste helft het vizier niet op scherp had staan, anders was het duel voor rust al beslist.

Stan van der Wal, die afgelopen week zijn debuut maakte voor Oranje, wist in de eerste helft twee keer het net te vinden. Na de thee deed de smaakmaker dit nog eens dunnetjes over en vijzelde hij zijn doelpuntenproductie dit duel op naar vier.