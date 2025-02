Tekort pleeggezinnen Amsterdam: "Je moet ruimte in je hart, maar ook in je huis hebben"

Sandra is zelf fulltime pleegouder, maar het is ook mogelijk om er als pleeggezin te zijn in bijvoorbeeld het weekend of tijdens vakanties. "Voor elke vorm geldt dat het fantastisch is dat het er is. Want je kunt er ook de biologische ouders mee ontlasten." Zelf is Sandra heel blij dat het contact met de biologische familie van haar pleegkinderen goed is. Ook al weet ze dat er ook situaties zijn waarin dat niet mogelijk is. "Veiligheid van het kind gaat natuurlijk voorop. Maar voor een kind dat om welke reden dan ook niet meer thuis kan wonen, is het heel fijn dat er gezinnen zijn waar zo'n kind heel liefdevol op kan groeien."